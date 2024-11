Sport

CESANO MADERNO – Domenica soleggiata a Cesano Maderno, scendono in campo i padroni di casa che ospitano la Cogliatese. Subito grossa chance per i biancorossi che al primissimo minuto di gioco con un tiro dal limite dell’area di rigore scheggiano la traversa. Rispondono presente gli ospiti, al 3’ Avella si ritrova il pallone nei piedi dopo una carambola fortunosa e ha la chance di calciare tutto solo da buona distanza ma svirgola e la sfera finisce a lato. La gara si sblocca al 7’, buona circolazione palla del Cesano che riesce a liberare Cenderelli, parte il tiro dai venticinque metri e una leggera deviazione inganna Borgonovo, 1-0. I biancoazzurri perdono due giocatori per infortunio ma mantengono la quadra fino alla fine della prima frazione di gioco che non regala altre grosse occasioni.

Nella ripresa, arriva il pari degli ospiti : Cimnaghi con precisione chirurgica mira l’incrocio dei pali e batte Drago con una grande conclusione ad effetto. Non ci sta il Cesano che alza di parecchio il baricentro, la Cogliatese si schiaccia nella propria metà campo con efficacia e solidità, tentando di offendere in contropiede. Salvo un paio di spaventi su due traversoni insidiosi, i biancoazzurri non rischiano e anzi vanno vicini al gol del vantaggio nei minuti di recupero con due ripartenze di Borghi e Petazzi, ma le loro conclusioni escono a lato di un soffio.

Finisce dunque 1-1, un buon punto fuori casa per la Cogliatese contro un avversario ostico e quadrato come il Cesano Maderno.

Domenica prossima i biancoazzurri affronteranno il Figino, finora protagonista di un avvio ai vertici della classifica.

Cesano Maderno – Cogliatese : 1-1

Cesano Maderno : Drago, Gueye, Cittadino, Isella, Faye, Larosa, Andreazza, Govoni, Coppola, Cenderelli, Corsaro. A disposizione : Torresan, Casieri, Caravello, Pizzi, Familiari, Capodivento, Garbin, Trapanese, Celi. All. Littera

Cogliatese : Borgonovo, Pastore, Rose, Manno, Belotti, Chiari, Cimnaghi, Muraca, Avella, Ferrario, Borghi. A disposizione : Balestrini, Bettin, Capici, Corona, Del Bianco, Petazzi, Pivato, Zampieri. All. Biemmi

Marcatori : 7pt Cenderelli (Ce), 11st Cimnaghi (Co)

