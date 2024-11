Calcio

SARONNO – Il Fbc Saronno mette in mostra un’ottima prestazione superando con facilità la Lentatese nella partita valida per la nona giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia disputata nel primo pomeriggio di questa prima domenica di novembre nello stadio comunale Colombo-Gianetti di Saronno.

La cronaca – Dopo i primi 10 minuti di gara statici nei quali le due squadre si sono studiate in mezzo al campo, i padroni di casa salgono in cattedra con il capitano saronnese Bello che sblocca il risultato con un gran goal arrivato da una deviazione di testa sul cross perfetto dalla bandierina di Pedrocchi. I saronnesi, presi dall’entusiasmo della prima rete, non si accontentano e firmano, dopo poco più di tre minuti dal primo goal, il 2-0 con il bomber Locati. Nella ripresa è ancora dominio assoluto dei padroni di casa che partono fortissimo e trovano il goal del 3-0 con Pedrocchi che concretizza una bellissima e veloce azione nata da un cross rasoterra di Vaglio dall’out di destra. Nonostante lo svantaggio, la Lentatese continua ad avere un approccio timido non riuscendo mai a creare delle occasioni in grado di spaventare i saronnesi fino al 89′, minuto nel quale Arienti riesce ad accorciare il risultato insaccando il pallone in porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Fbc Saronno, mettendo ko la Lentatese per 3-1, rimedia la seconda vittoria consecutiva in campionato in una partita sulla carta non semplice mettendo in mostra una prestazione quasi perfetta sia nel reparto offensivo oggi molto cinico che nel reparto difensivo nel quale nelle ultime settimane si erano evidenziate della lacune. Con i tre punti conquistati nel pomeriggio di oggi, il Fbc Saronno sale al settimo posto della classifica a cinque lunghezze di distanza dalla zona play-off e a quattro punti dalla zona play-out. La Lentatese resta, invece, a quota 12 punti al decimo posto del girone.

Fbc Saronno – Lentatese 3-1

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Ortolani (31’ st Rudi), Bello, Fasoli; Pandini (11’ st Cabezas), Pedrocchi (25’ st Favilla), Alvitrez, Brennici; Vaglio (30’ st Sardo), Locati (11’ st Mammetti), Pontiggia. A disposizione Gargarella, Ciceri, Lanzarotti, Gatti. All. Roncari.

LENTATESE (3-4-3): Menegon; Arienti, Dugnani, Carrino (21’ st Di Mango), Pignatiello; Malacarne, Buzzetti (25’ st Leone), Molteni (13’ st Motta), Siviero, Filomeno (13’ st Siano), Diaferio (30’ st Musazzi). A disposizione Leoni, Cogotzi, Balduzzi, Cotugno, Musazzi. All. Fossati.

Arbitro: Donadelli di Sondrio (Chiariello di Legnano e Noman di Abbiategrasso).

Marcatori: 12’ pt Bello (S), 16’ pt Locati (S), 3’ st Pedrocchi (S), 43’ st Arienti (L).

Risultati

Caronnese-Base 96 Seveso 2-1, Fbc Saronno-Lentatese 3-1, Legnano-Meda 0-1, Rhodense-Mariano 1-0, Robbio Libertas-Sestese 1-0, Sedriano-Cinisello 0-3, Solbiatese-Ispra 4-0, Vergiatese-Pavia 1-4, Ardor Lazzate-Casteggio 1-0.

Classifica

Solbiatese 28 punti, Pavia e Mariano 21, Ardor Lazzate e Rhodense 20, Caronnese 19, Fbc Saronno 15, Meda 14, Cinisello, Lentatese e Vergiatese 12, Casteggio, Ispra e Sedriano 11, Sestese 10, Legnano 6, Robbio Libertas e Base 96 Seveso 4.

03112024