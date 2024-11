Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Prima domenica di novembre decisamente calda quella disputata oggi al Comunale di Caronno Pertusella dove i padroni di casa guidati da mister Michele Ferri hanno ospitato il Base 96 diretto da Paolo Crucitti. Accompagnati in campo dalla nutrita scuola calcio caronnese 2016-2017-2018-2019 la partita è iniziata regolarmente alle 14.30.

La cronaca – All’8′ si apre il match tra Caronnese e Base 96 con un fallo al limite dell’area su Doumbia: sulla successiva punizione Becerri calcia centrale e per il numero uno ospite Iuliano risulta facile andare alla parata. Al quarto d’ora della prima frazione di gioco il Base 96 passa in vantaggio: tocca a Cappanera, su cross dalla sinistra, sfruttare un’ingenuità della retroguardia della Caronnese per realizzare lo 0-1.

I rossoblù continuano a presidiare la metacampo del Base 96 e al 23′ Corno da fuori area tira secco di destro mandando sul fondo senza colpo ferire. E’ sempre il capitano rossoblù a rendersi protagonista al 26′ con un tiro sulla sinistra del portiere avversario a seguito di una bella azione corale dei caronnesi. Arriviamo alla mezz’ora e Becerri effettua un preciso cross intercettato da Malvestio che manda sopra la traversa. Al 34′ il giovane Vergani tra i pali della porta della Caronnese è attento a sventare una buona palla di Carraro respingendo sopra il legno più alto. Al 40′ arriva il pareggio della Caronnese: calcio d’angolo di Corno e Zibert si fa trovare al posto giusto nel momento giusto gonfiando la rete sul secondo palo; 1-1. Tre minuti dopo ci sarebbe già l’opportunità per i padroni di casa di un secondo gol: cross di Di Lernia e Cannizzaro con un poderoso colpo di testa va in gol ma l’arbitro della partita Damiano Carubba da Brescia annulla per fuorigioco molto ma molto dubbio.

I rossoblù non demordono e nella ripresa prendono in mano il gioco “lancia in resta”: al 10′ c’è spazio per un’azione personale di Doumbia che a tu per tu con il portiere avversario lo salta e al tiro calcia fuori di poco. Le occasioni gol continuano per la Caronnese: tocca a Sorrentino da buona posizione e in slancio di testa sfiorare il palo a seguito di un’azione concitata. Al 24′ il Base 96 si fa vedere dalle parti di Vergani ma l’attento portiere rossoblù intrercetta e para a terra con grande tempismo. Al 27′ Becerri calcia alto sopra la traversa. Al 33′ Doumbia, su calcio d’angolo di Corno, aggancia palla di testa ma tira fuori dallo specchio della porta degli avversari. Al 39′ arriva il gol della Caronnese: tocca a Malvestio con gran tempismo approfittare di un tiro di Doumbia per gonfiare la rete con un preciso colpo di testa. E’ il 2-1 che chiude il match e permette ai ragazzi di mister Ferri di fare pieno bottino.

Caronnese-Base 96 2-1

CARONNESE: Vergani, Battistella (30′ st Lofoco), Dilernia, Zibert, Galletti, Sorrentino, Malvestio, Cannizzaro (15′ st Paltrinieri), Doumbia, Corno, Becerri (36′ st Rosa). A disposizione: Paloschi, Cerreto, Tondi, Oliviero, Savino, De Angelis. All. Ferri.

BASE 96: Iuliano, Sordillo (26′ st Ramos Fortes), Gomez Gonzales, Pirovano, Di Fini, Cappanera (41′ st Galimberti), Romano, Carraro (19′ st Di Vincenzo), Ruggeri (35′ st Colinati), Romeo, Ibrahimi (44′ pt Adamo). A disposizione: Ragone, Argenti, Fondi, Campanati. All. Crucitti.

Arbitro: Carubba di Brescia (Harwood di Chiari e Ferri di Milano).

Marcatori: 15′ pt Cappanera (B); 40′ pt Zibert (C); 39′ st Malvestio (C).

(foto archivio)

03112024