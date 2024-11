Calcio

SOLARO – Nel girone A di Promozione l’Academy Uboldo di mister Dario Giussani ha battuto 1-0 l’Asd Ceriano, gol partita di Chiarello; mentre l’Universal Solaro è stata fermata in casa dal Luino, 1-1 con rete giallorossa di Montellini. Si è giocato per la 9′ giornata, con la classifica che a questo punto inizia a sgranarsi, al comando in solitaria la ambiziosa e quotata Baranzatese ma tallonata da Morazzone ed Universal Solaro. La situazione davanti rimane fluida.

Risultati

Academy Uboldo-Asd Ceriano Laghetto 1-0, Canegrate-Aurora Cmc 1-2, Cob 91-Accademia Bmv 2-3, Olimpia-Baranzatese 0-3, Valle Olona-Besnatese 4-3, Verbano-Gavirate 1-1, Castanese-Morazzone 0-3, Universal Solaro-Luino 1-1.

Classifica

Baranzatese 22 punti, Morazzone 21, Universal Solaro 20, Accademia Bmv 18, Canegrate e Besnatese 15, Valle Olona 12, Aurora Cmc 11, Cob 91 e Olimpia 10, Asd Ceriano Laghetto 9, Castanese 8, Verbano 7, Luino 6, Gavirate e Academy Uboldo 5.

