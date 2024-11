iltra2

VENEGONO SUPERIORE – In serie D pari casalingo della Varesina fermato oggi pomeriggio sul 2-2 dall’Ospitaletto, con le formazione di Venegono Superiore che dunque rallenta la sua rincorsa al vertice. Eppure le cose erano iniziate bene con la rete di Bertoli al 4′. Ma all’8′ un autogol ha riportato le sorti del match in parità. Con vantaggio dell’Ospitaletto al 13′ grazie a Gobbi mentre al 37′ Gianola ha segnato per la Varesina. Insomma, è successo tutto nella iniziale frazione di gioco.

Era l’incontro clou della 12′ giornata: l’Ospitaletto resta solitario al comando della classifica con 27 punti, la Varesina seconda con 24 punti tallonata dal Desenzano che ne ha 23 e dal duo Pro Sesto e Pro Palazzolo che sono a quota 21 punti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

03112024