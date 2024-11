ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Un centinaio di genitori in consiglio comunale per fare pressioni circa la situazione della scuola media De Gasperi, a seguito del cedimento della copertura di un cassonetto e dei disagi per il rifacimento del tetto.

L’intento: fare pressione sull’amministrazione affinché sia certa la sicurezza dei bambini ed ascoltare le risposte dell’amministrazione all’interrogazione del centrodestra circa le tempistiche dei lavori. Risposte che hanno visto la sicurezza al centro: il sindaco Marco Giudici ha sottolineato come i lavori in corso siano quelli essenziali, non più rinviabili, proprio per garantire la sicurezza dei ragazzi. Le cinque aule più soggette ad allagamenti per l’acqua piovana e i sopralluoghi sono quotidiani. Per quanto riguarda la caduta della copertura dei cassonetti, il sindaco ha garantito – nonostante sia consapevole dell’inesistenza del “rischio zero” – che non riaccadrà: non inerente ai lavori in corso, l’amministrazione ha richiesto il controllo e la sostituzione di tutti i pannelli delle finestre.

Sono stati anche annunciati i lavori al tetto della scuola Ignoto Militi, che richiede il rifacimento del tetto: i lavori non saranno terminabili entro la fine dell’estate.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti