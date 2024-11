iltra2

LONATE CEPPINO – L’Avis di Lonate Ceppino raggiunge quest’anno un traguardo significativo: cinquant’anni di attività dedicata alla promozione della donazione di sangue e all’aiuto verso il prossimo. In mezzo secolo, l’associazione ha consolidato il suo ruolo, facendo della solidarietà un valore fondante per la comunità.

Con 140 tesserati attivi, l’Avis di Lonate Ceppino è composta da persone che, senza chiedere nulla in cambio, donano il loro sangue per migliorare e salvare vite. Ogni membro rappresenta non solo un donatore, ma un pilastro di altruismo e fiducia, offrendo un semplice gesto che fa una grande differenza: allungare un braccio per un’altra persona.

Questi cinquant’anni testimoniano anche il costante impegno dell’Associazione dei donatori di sangue per la prevenzione e la divulgazione: attraverso campagne di sensibilizzazione, l’associazione di Lonate ha promosso l’importanza della donazione e del benessere collettivo, alimentando un clima di fiducia reciproca nella comunità.

(foto di gruppo per gli avisini di Lonate Ceppino)

03112024