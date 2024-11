Calcio

CESANO MADERNO – E’ finita 0-0 la partita più strana della Seconda categoria perchè oggi pomeriggio, per l’8′ giornata, Molinello-Dal Pozzo è stata giocata a porte chiuse su disposizione della questura di Monza. Il tutto a seguito degli incidenti fra le opposte tifoserie che si erano verificati in occasione della gara di andata dello scorso campionato, al di fuori del centro sportivo di via Po a Cesano Maderno dove gioca il Molinello.

Per la cronaca, nell’occasione odierna la gara si è conclusa 0-0.

Nei giorni scorsi il Dal Pozzo aveva espresso il proprio rammarico perchè l’incontro si sarebbe dovuto tenere senza pubblico.

Sotto il profilo prettamente sportivo, il pari consente ad entrambe le squadre di restare a distanza di sicurezza dalla zona playout.

(foto di gruppo dei giocatori e staff tecnico del Dal Pozzo oggi a Cesano Maderno per la partita)

03112024