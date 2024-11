Città

SARONNO – “Firmato” dal saronmese Andrea Leanza, mago degi effetti speciali, il premio che è stato consegnato questa settimana all’attore hollywoodiano Johnny Depp che a Roma ha ricevuto “La luppa”, premio della Festa del cinema.

Leanza due anni fa aveva disegnato e scolpito la scultura originale, il premio andato da Depp è stato poi rifinito con una foglia d’oro.

Nel 2022 Leanza aveva anche ricevuto la benemerenza saronnese, la Ciocchina.

Andrea Leanza è un talento saronnese che con determinazione ha inseguito le proprie passioni. E’ un truccatore specializzato in protesi ed effetti di trucco speciale. E’ salito alla ribalta nazionale con la trasformazione di Pierfrancesco Favino in Bettino Craxi per il film Hammamet e l’anno successivo con gli effetti sul parco del Festival di Sanremo per le performance di Achille Lauro. In realtà questi sono solo gli ultimi lavori del saronnese che ha anche contributo alla realizzazione degli zombie di World War Z di Brad Pitt e a tante altre produzioni hollywodiane e italiane. Ha iniziato dai dinosauri realizzando modelli iper-realistici per musei e parchi a tema. Malgrado gli ottimi risultati ottenuti ha deciso di lasciare tutto per dedicarsi al mondo degli effetti speciali dove si è formato da autodidatta.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto sopra tratta da Youtube: la consegna del riconoscimento all’attore Johnny Depp. Sotto Andrea Leanza)

03112024