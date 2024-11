Città

SARONNO – Auto in fiamme in via Novara a Saronno ieri mattina.

“Bello il mercatino ma qualcuno ha pensato a sicurezza ed esigenze dei residenti?” Questo l’interrogativo di alcuni abitanti nel centro storico. Non ce l’hanno con la bancarelle del mercatino del Trentino ma con la scelta di posizionale in corso Italia. Visto che piazza Libertà è in parte ancora cantiere per il rifacimento della pavimentazione, gli stand che in questo fine settimana sono arrivati a Saronno per proporre specialità culinarie e l’artigianato del Trentino sono stati collocati lungo corso Italia. Normalmente, nessun problema. Ma, stavolta, “forse ci si è dimenticati che il centro è assediato dai cantieri, pubblici e privati”.

Il tetto era rattoppato ma per Trevis, decano con i suoi 17 anni, dei randagi caronnesi era un essenziale punto di riferimento. E malgrado questo è stata rubata. A lanciare l’allarme Enpa Saronno che si sta occupando da qualche tempo di un aumento dei furti di cucce.

Casa di Marta di via Petrarca a Saronno si prepara a festeggiare otto anni di attività con una settimana ricca di eventi, dal 16 al 23 novembre. Il programma, variegato e coinvolgente, spazia da momenti di riflessione a iniziative artistiche e culturali, tutte unite dal comune denominatore della solidarietà e dell’impegno sociale.

(foto archivio)

03112024