Cronaca

LIMBIATE – Il Villaggio dei Giovi a Limbiate è sotto assedio da parte dei vandali: nelle ultime notti si sono verificati numerosi atti di vandalismo contro le auto parcheggiate tra via Sottocorno e via Machiavelli. Durante la notte tra lunedì e martedì, i residenti, al loro risveglio, hanno trovato i finestrini delle auto in frantumi. Numerose le segnalazioni alle forze dell’ordine.

Gli episodi vandalici non si sono limitati a queste vie: anche in via Toscana, sempre nel Villaggio dei Giovi, si sono registrati danni a veicoli parcheggiati, con vetri rotti, pneumatici forati e tentativi di intrusione nei box recintati, oltre a furti ai danni di alcuni furgoni.

Quest’area, situata vicino alla Comasina e a Varedo, appare decisamente poco sicura. Nonostante le denunce da parte dei residenti, i responsabili non sono ancora stati identificati. C’è il sospetto che si tratti degli stessi individui coinvolti in episodi simili in altre zone del Villaggio dei Giovi.

(foto archivio)

03112024