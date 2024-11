news

MicroStrategy intende utilizzare il proprio capitale per acquistare più bitcoin come riserva di liquidità. L’obiettivo dell’azienda è quello di ottenere un rendimento maggiore sulle sue riserve di Bitcoin.

L’azienda ha perciò annunciato un piano di raccolta di $42 miliardi, previsti nei prossimi tre anni; intende utilizzare questo capitale per acquisire più bitcoin (BTC) con l’obiettivo di aumentare il proprio rendimento.

MicroStrategy vuole in questo modo “aumentare il valore generato” per i suoi azionisti “sfruttando la trasformazione digitale del capitale”, come si legge nella presentazione. La società ha anche lanciato il “Piano 21/21”, che prevede la raccolta di $21 miliardi di in azioni e di altri $21 miliardi in titoli a reddito fisso.

Michael Saylor, amministratore delegato di MicroStrategy, ha spiegato questa strategia in un recente comunicato.

Phong Le, presidente e amministratore delegato, ha poi indicato nella presentazione dei risultati che, in quanto società di tesoreria di bitcoin, intende utilizzare il capitale aggiuntivo per acquistare di più come attività di riserva. “In un modo che ci permetta di ottenere un rendimento più elevato”, ha detto.

Anche Andrew Kang, direttore finanziario dell’azienda, ha sottolineato che nel terzo trimestre, che ha definito “di trasformazione”, MicroStrategy ha raccolto $2,1 miliardi in azioni.

“Grazie alla nostra strategia di tesoreria, in questo trimestre abbiamo aumentato le nostre partecipazioni in bitcoin dell’11%, abbiamo aumentato il nostro rendimento in BTC da un anno all’altro al 17,8% e abbiamo ridotto la spesa totale per interessi annualizzata di $24 milioni”, ha dichiarato Kang.

MicroStrategy rivede perciò il suo obiettivo a lungo termine “per ottenere un rendimento annuo in BTC compreso tra il 6% e il 10% tra il 2025 e il 2027”. Solo il 30 settembre, il valore contabile degli asset digitali dell’azienda, composti da circa 252.220 bitcoin, era di $6,851 miliardi.

La base di costo originale e il valore di mercato di questi bitcoin erano rispettivamente di $9,904 miliardi e $16,007 miliardi, il che riflette un costo medio per bitcoin di circa $39.266 e un prezzo di mercato per bitcoin di $63.463.

Una strategia seguita e contestata

La strategia di Saylor di acquistare in massa BTC come riserva di valore a lungo termine è stata seguita da altre società, come la giapponese Metaplanet, che acquista anch’essa bitcoin su base ricorrente, raggiungendo già 1.000 BTC in media.

Sebbene questa strategia sia stata ampiamente condivisa dalla comunità di Bitcoin, non è stata priva di critiche. L’analista Mike Fay ha suggerito che MicroStrategy acquista bitcoin nella speranza che il suo prezzo continui a salire nel lungo periodo, aumentando così il valore delle azioni della società. Questo tenendo conto del fatto che sta intraprendendo una strategia finanziaria rischiosa.

Le azioni di MicroStrategy si sono recentemente avvicinate ai massimi storici, in concomitanza con l’impennata del prezzo del BTC, che alla chiusura delle contrattazioni superava i $72.000.

Questa mossa di MicroStrategy non solo riflette un impegno deciso nei confronti di Bitcoin come riserva di valore, ma evidenzia anche le tendenze aziendali verso gli asset digitali in un mercato finanziario in rapida evoluzione.

In conclusione, la strategia di MicroStrategy riflette una profonda convinzione nel potenziale del Bitcoin, nonostante i risultati finanziari contrastanti dell’ultimo trimestre. L’azienda ha registrato una perdita netta di $340 milioni, più del doppio rispetto alla perdita di $143,4 milioni dell’anno precedente, mentre il fatturato è sceso del 10% a $116,1 milioni.

Tuttavia questo approccio “aggressivo” all’accumulo di Bitcoin trasforma definitivamente l’identità di questa ex azienda di software, che preferisce ridimensionarsi come vera e propria “società di tesoreria Bitcoin”, secondo le parole della sua dirigenza.