Limbiate

LIMBIATE – Questa mattina a Limbiate si sono svolte le celebrazioni per il 4 novembre, anticipate di un giorno per via della giornata domenicale. L’evento ha visto la presenza dei volontari della Croce d’argento, insieme alle autorità locali e a numerosi cittadini.

Durante la commemorazione, è stato reso omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per difendere ideali di libertà e democrazia, valori fondanti della nostra società. Con il loro impegno e sacrificio, questi eroi hanno garantito alle generazioni future un futuro libero, e la comunità ha voluto ricordarli in un momento di raccoglimento e riflessione.

La Croce d’argento, sempre attiva e vicina alla cittadinanza, ha presenziato alla cerimonia, onorando la memoria dei caduti e riaffermando l’importanza di custodire e tramandare i valori di cui il Iv novembre è simbolo.

(foto: un monento delle cerimonie in città)

03112024