Città

SARONNO – E’ in corso a Saronno il quarto convegno “Pace e Islam,” evento che ormai è diventato un appuntamento di grande importanza per la città e la sua comunità. La sala era colma di partecipanti, dimostrazione dell’interesse e dell’urgenza che sempre più persone sentono rispetto ai temi del dialogo e della pace, soprattutto in un momento storico segnato da conflitti a livello internazionale.

La serata si è aperta con l’esibizione di un coro di bambine che ricorda il potenziale delle nuove generazioni come portatrici di pace. Subito dopo, i saluti istituzionali, che hanno visto tra i protagonisti il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi. Durante il suo intervento, il sindaco ha voluto sottolineare un concetto chiave, ricordando ai presenti che la Costituzione Italiana ripudia la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali, riaffermando così l’impegno del nostro Paese per la pace e la diplomazia. Presenta anche il vicario episcopale Luca Raimondi con alcuni scout.

Il cuore dell’evento è stato costituito da una tavola rotonda, che ha visto la partecipazione di esperti di vari ambiti, tutti con un bagaglio di esperienze e prospettive preziose per affrontare la complessità del tema.

La serata è culminata con l’intervento appassionato di Moni Ovadia, noto attore, musicista e scrittore, da sempre impegnato nel dialogo interculturale e interreligioso.

Con il suo discorso, Ovadia ha catturato l’attenzione del pubblico, facendo un appello forte e commovente per la pace in Medio Oriente. Ha raccontato delle sofferenze che i conflitti portano alle popolazioni, ricordando che la guerra colpisce sempre, soprattutto, i più deboli: civili, famiglie, bambini. L’intervento ha invitato i presenti a riflettere sul ruolo della comunità internazionale e di ciascuno di noi nel sostenere processi di pace, piuttosto che alimentare conflitti.

Il quarto convegno “Pace e Islam” ha dimostrato di essere non solo un evento culturale, ma anche una preziosa occasione di confronto e di crescita per la comunità di Saronno. In un momento in cui il mondo sembra sempre più frammentato, iniziative come questa si rivelano fondamentali per costruire ponti di comprensione e solidarietà. Con grande partecipazione e interesse, il pubblico ha mostrato di voler essere parte attiva di questo percorso verso la pace e il dialogo interculturale.

