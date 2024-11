Groane

SOLARO – Continuano i lavori cantiere di piazza Cadorna, per creare il percorso ciclopedonale nel tratto compreso tra via Per Limbiate, via San Paolo e via San Quirica. Almeno due le fasi che interesseranno il cantiere nel tratto, che comporteranno, tra l’altro, alcune variazioni per la mobilità.

Dapprima verrà introdotto un senso unico in direzione del centro del paese lungo via Per Limbiate, nel tratto tra i civici 19 e 9, per una durata di almeno 7 giorni lavorativi, salvo condizioni meteorologiche avverse. Dopodiché, lo stesso tratto di strada sarà interdetto al traffico per almeno 7 giorni lavorativi, sempre in base alle condizioni meteorologiche. Successivamente, sarà ripristinato il doppio senso di circolazione, ma sarà in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati della strada. Saranno inoltre predisposti percorsi alternativi per ridurre al minimo i disagi legati a questi interventi programmati da tempo.

Il cantiere si sposterà nel tratto interessato nei prossimi giorni, dopo la realizzazione delle vasche sotterranee di raccolta delle acque e la ripavimentazione degli spazi centrali. Intanto, dall’amministrazione, si punta sulla sicurezza: a seguito di questi lavori, le auto dovrebbero essere costrette a rallentare, dando maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti.

(foto archivio)

