Primo piano

SOLARO – In occasione della giornata internazionale dell’Infanzia e dell’adolescenza, sabato 16 novembre alle 21 nella sala Polivalente di via San Francesco a Solaro la compagnia teatrale “El Vultù” metterà in scena Novecento di Alessandro Baricco. L’evento, a cura dell’associazione culturale “Il pensiero libero” con il patrocinio del Comune di Solaro, si inserisce nel progetto solidale “Nel cuore dell’Africa”, che prevede diverse iniziative, tutte volte interamente a sostenere i bambini e i ragazzi di una piccola Comunità religiosa nella Repubblica Centrafricana, uno dei Paesi più poveri del mondo, al 188esimo posto su 191 per indice di sviluppo umano.

Nata verso la fine degli anni Novanta a pochi chilometri dalla capitale Bangui, grazie all’intuizione del missionario comboniano Adelino Brunelli, la piccola fraternità degli Amici di Gesù compassionevole, approvata e riconosciuta dall’arcivescovo, è guidata da don Paulin Biro. Sacerdote centrafricano, don Biro, attraverso un accordo tra la diocesi di Bangui e la diocesi di Milano, ha potuto compiere i propri studi nell’amata Chiesa ambrosiana. Tornato nel continente africano, don Paulin svolge il proprio ministero a servizio dei più poveri e dei malati. La comunità di cui è responsabile, infatti, accoglie più di trecento bambini, molti dei quali orfani o bisognosi di

cure. Numerose sono le difficoltà a cui far fronte in quanto la fraternità può contare soltanto sull’aiuto di pochi benefattori.

Partecipando alla serata con un’offerta libera, si potrà contribuire al supporto delle tante esigenze dei piccoli ospitati.

Due sono, in particolare, le finalità del progetto: garantire regolarmente i pasti ai bambini della comunità e acquistare un trattore che, mediante la coltivazione dei campi, consentirà un più efficace autosostentamento. Per info è possibile mandare una mail all’indirizzo [email protected]