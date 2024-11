Altre news

SARONNO – Oggi i cieli sono per lo più poco nuvolosi, con una variabilità dal pomeriggio, ma senza rischio di pioggia. Secondo 3BMeteo, le temperature raggiungeranno una massima di 16°C e una minima di 10°C, con lo zero termico a 4138 metri. I venti soffieranno deboli: al mattino provengono da Est-Nordest, mentre nel pomeriggio si orienteranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo prevista.

L’alta pressione si indebolisce parzialmente sulla Regione, lasciando spazio a correnti più umide che favoriscono un aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Sulle basse pianure occidentali, nubi basse e banchi di nebbia si solleveranno durante il giorno, con ampie schiarite in serata; sulle pianure orientali, cielo parzialmente nuvoloso per gran parte della giornata, con schiarite ampie verso sera. Su pedemontane, alte pianure e Prealpi orientali, sono previste nubi sparse alternate a schiarite per tutto il giorno, mentre sulle Prealpi occidentali la copertura nuvolosa si intensificherà in serata. Le Orobie e le Alpi Retiche godranno di cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, con lievi addensamenti serali. Venti deboli, in rotazione da nord-est a sud-est, con zero termico intorno ai 4100 metri.

