Volley

SARONNO – Gli amaretti vincono per 3-1 contro Garlasco nella quarta giornata del campionato nazionale di serie B maschile di volley.

Una vittoria che vale per il morale ma soprattutto per la classifica. Anche perché il morale di una squadra, in fin dei conti, dipende quasi soltanto dalla classifica. E guardando a quella degli amaretti, coach Luca Chiofalo e i suoi ragazzi non possono far altro che sorridere. Ottimo avvio di stagione con 3 vittorie nelle prime 4 e un terzo posto solitario a 9 punti, a solo una lunghezza di distanza dalla capolista Cirié.

Ecco le parole del capitano Federico Fontana sul match di ieri sera con Garlasco: “E’ una vittoria importante contro una squadra molto fisica e ben attrezzata che punta a stare in alto. Portare a casa questa partita ci dà una grandissima spinta. Sappiamo che se vogliamo stare nelle posizioni alte della classifica questi incontri dobbiamo portarceli a casa. Era importante difendere le mura del Paladozio soprattutto con una squadra come questa. Nel primo set siamo partiti subito aggressivi soprattutto in battuta, abbiamo fatto bene sia in fase cambio-palla che in fase difensiva. Nel secondo abbiamo sofferto un po’ di più il loro attacco e il muro, complice anche il fatto che non siamo riusciti a metterli troppo in difficoltà in ricezione. Nel terzo siamo stati bravi a mantenere freddezza nei punti finali decisivi, l’ultimo poi è stato praticamente tutto in discesa.”

Il prossimo appuntamento per gli amaretti è atteso nel prossimo weekend per la quinta giornata di campionato: sarà derby Caronno-Saronno. Il match attesissimo andrà in scena sabato alle 20:00.