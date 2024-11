Primo piano

SARONNO-CARONNO-LIMBIATE – Nella quarta giornata del campionato nazionale di serie B girone A scendono in campo Saronno in casa contro Garlasco, Caronno a Torino contro Parella e Limbiate davanti al suo pubblico a sfidare Sant’Anna.

Grande vittoria di Saronno per 3-1 ai danni di Garlasco, la terza nelle prime quattro a confermare un ottimo avvio di stagione degli amaretti. Una bella prova di forza per i biancoblù sempre più lanciati verso la parte alta della classifica.

Sconfitta al tie-break per Limbiate con un quinto set terminato 14-16 in favore di Sant’Anna. Partita a dir poco spettacolare con epilogo però sfavorevole per la squadra di casa. Secondo insuccesso consecutivo per i rossoblù dopo quello dell’ultima giornata con Caronno.

Anche i caronnesi cadono in trasferta a Torino contro Parella per 3-1. Match dal doppio volto: primi due set tesissimi e combattuti fino alla fine, poi nella seconda metà di gara tracollo dei ragazzi di Gervasoni che hanno ceduto così la vittoria agli avversari.

Ecco i risultati delle tre gare:

SARONNO – GARLASCO (25-20 16-25 25-23 25-12 )

LIMBIATE – SANT’ANNA TORINO (25-23 19-25 24-26 25-20 14-16)

PARELLA TORINO – CARONNO (25-23 23-25 25-15 25-16)

Classifica ancora cortissima quella del girone A, come ci si poteva aspettare dopo sole 4 giornate dall’inizio del campionato. In vetta permane Cirié, unica squadra ancora imbattuta, insieme a Novi Ligure, entrambe a quota 10 punti. Saronno approfitta del punticino lasciato per strada proprio dalla capolista contro Valchisone, e rosicchia un po’ di margine piazzandosi -1 dalla prima posizione (9 punti). Inseguono poi Vero Volley e Limbiate appaiate a 8. Avvio di stagione difficoltoso invece per i grandi rivali degli amaretti: Caronno e Yaka, rispettivamente a 6 e 5 punti.