Calcio

UBOLDO – Partita ricca di goal ed emozioni quella disputata nel primo pomeriggio di ieri 3 novembre nel centro sportivo parrocchiale di Uboldo tra i padroni di casa della Pro Juventute e la Robur.

Dopo tre sconfitte consecutive la Pro Juventute di Uboldo, fresca anche del cambio allenatore visto l’esonero di Emilio Scicchitano e l’arrivo di Dario Abbruzzese, ritrova tre importantissimi punti grazie ad un cambio di atteggiamento della rosa e alle reti del bomber Colombo, Di Lio e Costantino che rendono nulli i due goal messi a segno dalla squadra ospite. Grazie alla vittoria per 3-2 sulla ex capolista Robur, la Pro Juve esce momentaneamente dalla zona play-out salendo al tredicesimo posto della classifica. Discorso diverso, invece, per la Robur rimedia la seconda sconfitta stagionale a causa della quale dal primo posto del girone scende al terzo a quota 16 punti.