Cronaca

CARBONATE – Incidente stradale ieri sera in via Dante, tratto locale dell’ex statale Varesina a Carbonate. E’ successo alle 20.20 quando si è verificato lo scontro fra un’automobile ed una motocicletta. E’ rimasto ferito un ragazzo di 15 anni, soccorso dall’automedica e dall’ambulanza della Croce rossa che lo ha quindi trasportato all’ospedale di Tradate, il paziente non ha comunque riportato gravi lesioni.

Sul luogo del sinistro è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù per tutti gli accertamenti del caso e per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità dell’incidente stradale. Si tratta di verifiche che vengono sempre compiute da parte delle forze dell’ordine qundo si verificano incidenti con feriti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: automedica e Croce rossa in azione per un incidente)

04112024