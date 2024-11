Groane

RESCALDINA – E’ stato un po’ sfortunato nelle prime manche dove ha girato la ruota trovando diverse bancarotta e passa ma ha da subito conquistato il padrone di casa Gerry Scotti.

Stiamo parlando Andrea il rescaldinese che questa sera. lunedì 4 novembre, è stato tra i concorrenti della puntata della Ruota della fortuna il quiz preserale condotto da Gerry Scotti in onda su Canale 5.

“Purtroppo non è ancora partito ma sono sicuro che Andrea farà scintille” l’augurio del conduttore per incoraggiare il giovane di Rescaldina che per le prime manche non è riuscito quasi a giocare.

Si è rifatto conquistando la possibilità di giocare la partita express a tema Arte. Purtroppo, complice un pizzico di emozione, non è riuscito a cogliere l’occasione e la soluzione è stata data dalla campionessa.

Nella finale Andrea ha chiesto la m di mamma “così la saluto” e poi ha indovinato la frase facendo sorridere anche la fidanzata che l’ha accompagnato. Purtroppo, proprio a causa della sfortuna, non è riuscito a superare la campionessa.

