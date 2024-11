Città

SARONNO – 4 novembre, anche a Saronno in piazza con un flash mob per “ripudiare la guerra”.

E’ passata una settimana dall’omicidio, definito anomalo e con molti aspetti ancora da chiarire, che ha scosso la comunità saronnese. Domenica scorsa, 27 ottobre, con due colpi di pistola è stato ucciso in un cortile di via Varese Vadym Usaty il 46enne di origine ucraina senza fissa dimora.

Il Villaggio dei Giovi a Limbiate è sotto assedio da parte dei vandali: nelle ultime notti si sono verificati numerosi atti di vandalismo contro le auto parcheggiate tra via Sottocorno e via Machiavelli. Durante la notte tra lunedì e martedì, i residenti, al loro risveglio, hanno trovato i finestrini delle auto in frantumi. Numerose le segnalazioni alle forze dell’ordine.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

04112024