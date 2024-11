Città

SARONNO – Martedì 5 novembre si terrà uno sciopero nazionale del settore ferroviario, dalle 9.01 alle 16.59, in segno di protesta per richiedere maggiore sicurezza per il personale di bordo. Alla mobilitazione, che coinvolge i principali operatori ferroviari italiani come Trenitalia, Trenord, Trenitalia Tper, Fs Security e Italo Ntv, parteciperanno tutte le principali sigle sindacali del settore: Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti.

Lo sciopero è stato indetto a seguito di un grave episodio di violenza avvenuto su un treno regionale a Genova, dove un capotreno è stato accoltellato durante il controllo dei biglietti. I sindacati hanno denunciato che questo grave episodio è solo l’ultimo di una serie di aggressioni al personale, e lamentano la mancanza di misure concrete per tutelare la sicurezza dei lavoratori e per garantire un maggiore controllo sui treni da parte delle forze dell’ordine.

(foto archivio: una immagine della stazione di Saronno centro)

04112024