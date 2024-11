Misinto

MISINTO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Matteo Piuri, sindaco di Misinto, relativo ai lavori nella scuola primaria.

Nel pomeriggio di martedì 29 ottobre, abbiamo organizzato una riunione alla quale ho partecipato insieme all’assessore all’istruzione Caspani, il sindaco e l’assessore all’istruzione del Comune di Lazzate, la dirigente scolastica e la responsabile del plesso di Misinto dove

abbiamo condiviso alcuni aggiornamenti legati al proseguimento dei lavori e definito le future iniziative. I lavori nelle ultime settimane sono stati interrotti in quanto il responsabile della sicurezza ha disposto una sospensione delle attività causate da alcune inadempienze dell’impresa aggiudicataria relative ad alcune prescrizioni legate alla funzionalità del cantiere. A questo aspetto vanno aggiunte le contestazioni che come amministrazione comunale abbiamo formalizzato all’impresa, inerenti alla realizzazione dei lavori fino ad ora eseguiti. Questi due aspetti uniti al perdurare delle piogge delle scorse settimane, hanno generato notevoli ritardi sul cronoprogramma delle opere.

Visto quanto sopra specificato, nostro malgrado, abbiamo ritenuto di comune accordo con la scuola, che la permanenza di alcune classi nella scuola secondaria di primo grado, si protrarranno oltre l’iniziale data del 31 ottobre. Le tempistiche ipotizzate oggi, ci portano direttamente alla prossima sospensione dell’attività didattica legata alle festività di Natale. La nostra priorità è quella di adoperarci affinché questa situazione straordinaria, possa risolversi nel più breve tempo possibile. Voglio ringraziare tutto il personale scolastico ed i genitori che stanno collaborando attivamente, sopportando i disagi generati e si prodigano affinché le problematiche scaturite non impattino sulle attività dei bambini.

Ringrazio altresì l’amministrazione comunale di Lazzate e la Protezione Civile per la disponibilità e la collaborazione dimostrata. Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.