SARONNO – Una campagna social, tra Facebook ed Instagram, per invitare i saronnesi al consiglio comunale in cui sarà discussa la mozione di sfiducia a carico del sindaco Augusto Airoldi. E’ il primo passaggio della crisi di maggioranza che vede la coalizione del sindaco Augusto Airoldi avere solo 12 voti mentre per le approvazioni e per mantenere il numero legale servono 13 consiglieri.

QUI LA PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO – QUI LA PRESENTAZIONE DELLA MOZIONE – QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA MOZIONE

Difficile dire quale sarà l’esito del consiglio comunale: all’opposizione servono 13 voti per sfiduciare Airoldi (Lega, Fdi, Fi e Ob Sar hanno 11 voti) ma il vero nodo è vedere su quanti voti potrà contare la maggioranza. Se fossero solo 11 (5Pd, 1 Con Saronno, 3 Saronno Civica, 2 Tu@) più il sindaco (come all’ultimo consiglio comunale) supererebbero lo scoglio della mozione ma con l’ennesima prova di come non ci siano i numeri in consiglio comunale per l’ordinaria attività. Al momento resta in sospeso l’approvazione del bilancio consolidato e la spada di Damocle del previsionale.

Del resto con i M5s, di cui fa parte l’indipendente Giuseppe Calderazzo, sono in corso trattative che sembrano lontani da un epilogo anche se a livello regionale si spinge per un accordo che permetta all’Amministrazione di arrivare da fine mandato. Marta Gilli ha detto che sarà presente ma non ha sciolto la riserva sulla propria decisione sulla mozione di sfiducia dopo l’assenza strategica e il voto contrario al consolidato che ha scatenato la crisi.

In questo clima teso, dove si rincorrono anche le voci di possibili colpi di scena clamorosi, arriva l’appello di Obiettivo Saronno: “Mercoledì 6 novembre alle 21 all’auditorium “Aldo Moro”, di viale Santuario, partecipa al consiglio comunale di Saronno. Verrà discussa la mozione di sfiducia al sindaco Airoldi che potrebbe determinare la caduta della sua amministrazione e ridare voce ai cittadini saronnesi. Ad maiora semper”.

