SARONNO – Alle ore 5.20, nella stazione di Como Lago, durante le operazioni di preparazione del treno 1112 in partenza alle 05.46 verso Milano Cadorna, si è verificato un guasto alla linea di trazione elettrica. Le cause sono in fase di accertamento. Per consentire i lavori di ripristino da parte dei tecnici di Ferrovienord, che sono intervenuti immediatamente, è stato necessario sospendere la circolazione tra Como Lago e Como Camerlata, lasciando liberi i binari ai mezzi di soccorso, tra i quali il mezzo di traino del treno 1112. Una volta liberato il binario occupato dal treno si è potuto concludere il ripristino della linea aerea. La circolazione è ripresa gradualmente.

