Cronaca

SARONNO – Investite da un’auto mentre, verosimilmente, andavano a piedi a scuola. Stamattina lunedì 4 novembre è avvenuto in incidente in via Don Bellavita nei pressi dell’intersezione con via Volta.

Una Ford Fiesta, guidata da un 47enne di Saronno ha colpito una 53enne che camminava con una bambina di 10 anni. Sul posto sono accorse l’automedica e l’ambulanza del Sos di Uboldo.

Mamma e figlia sono state trasferite all’ospedale di Desio in codice giallo. Sul posto è rimasto il conducente dell’auto e la polizia locale che ha eseguito i rilievi del caso.

