Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Traffico rallentato oggi pomeriggio all’ora di punta lungo l’ex statale Varesina nel tratto che passa nella zona industriale di Caronno Pertusella e che prende il nome di via Bergamo, dove si è verificato uno scontro fra una automobile ed una motocicletta. E’ successo alle 17.45 nel tratto compreso fra le intersezioni con via Lainate e via Piave.

Sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale e l’ambulanza del Sos Uboldo. E’ stato soccorso un uomo di 64 anni che ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è apparso in pericolo di vita. La vigilanza urbana si è occupata di deviare il traffico, per consentire che i soccorsi avvenissero in sicurezza, e quindi gli agenti hanno eseguito tutti i rilievi al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti, e risalire alle eventuali responsabilità del sinistro.

(foto archivio: precedente intervento dei mezzi di soccorso lungo l’ex statale Varesina all’altezza di Caronno Pertusella)

04112024