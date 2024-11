Solaro

SOLARO – Il progetto per la realizzazione di una nuova soluzione di recupero delle acque piovane, un impianto pionieristico per la raccolta ed il drenaggio sostenibile delle precipitazioni meteoriche realizzato nell’area del parcheggio del centro sportivo di corso Berlinguer, dopo i riconoscimenti a livello europeo, diventa anche un caso di studio per la Città Metropolitana.

L’obiettivo è sfruttare l’impianto, una soluzione a base naturale, per rilevazioni e analisi, con il supporto di iniziative sul campo volte a far conoscere le nuove tecniche di resilienza territoriale. Il traguardo è creare dei modelli di riferimento replicabili nei diversi territori per contrastare, ad esempio, il riscaldamento globale, le inondazioni e l’impermeabilizzazione del suolo dovuta all’eccessiva urbanizzazione, attraverso la raccolta di acqua piovana e acque meteoriche il suo trattamento e la ricarica delle falde acquifere utilizzando soluzioni basate sulla natura. La presentazione del progetto è stata ospitata nei giorni scorsi nella sala polivalente di via San Francesco alla presenza dei tecnici dell’Amministrazione Comunale, dei tecnici e del consigliere delegato di Città metropolitana di Milano Paolo Festa e degli operatori di Iridra e g ruppo Cap . Le iniziative proseguiranno durante l’anno con il coinvolgimento delle scuole e della cittadinanza.