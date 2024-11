Cronaca

SOLARO – Incidente stradale questo pomeriggio alle 17.30 in via Sant’Anna a Solaro dove sono accorsi polizia locale, auto-infermieristica ed ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, dopo lo scontro fra due automobili. Sono styate tre le persone che hanno avuto bisogno di assistenza medica: un uomo di 27 anni, una donna di 38 anni ed una bambina di 2 anni. Nessuno è comunque apparso in condizioni preoccupanti.

La vigilanza urbana ha subito avviato gli accertamenti del caso al fine di chiarire la precisa dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità di quel che è successo. Da quantificare l’entità dei danni materiali.

(foto archivio: l’auto-infermieristica in servizio sul territorio, durante un precedente intervento per una emergenza sanitaria)

04112024