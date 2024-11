Calcio

SARONNO – Weekend sportivo locale con emozioni differenti, fra gli appassionati di calcio e basket. Domenica pomeriggio il Fbc Saronno nel campionato di calcio regionale di Eccellenza ha rispettato i pronostici vincendo la gara interna con la Lentatese e tornando ad affacciarsi verso le zone che contano della classifica. Con l’allenatore Fiorenzo Roncari (foto) che d’altra parte ha invitato i suoi a non perdere la concentrazione, sottolineando il bisogno di “continuità” in prospettiva futura.

Per il basket niente da fare per l’Az Robur Saronno impegnata sabato sera, per il campionato maschile di serie B Nazionale, contro la seconda in classifica, la Fulgor Omegna. L’allenatore saronnese Stefano Gambaro ha posto l’accento sugli errori commessi, in vista della partita casalinga di giovedì contro Fidenza.

