SARONNO – La celebre “Cassoeulata del cuore” di Saronno Point torna i città con una nuova edizione, dedicata alla solidarietà. Sabato 9 novembre, alle 20.30, all’oratorio Regina Pacis (via Roma, 119), chef Mario e le sue sous-chef accoglieranno i partecipanti per una serata all’insegna della buona cucina e del sostegno alla comunità. Il ricavato dell’evento sarà infatti devoluto alla raccolta fondi per l’acquisto di un’auto destinata al servizio gratuito di accompagnamento dei pazienti oncologici verso le strutture mediche per visite e terapie.

L’invitante menu della serata prevede, come piatto d’ingresso, una deliziosa patata alla contadina servita con cime di rapa alla romana, sfumate con vino bianco e accompagnate da pomodorini pachino e un tocco speciale di Dienon Rouge. A seguire, il primo piatto propone la cassoeula “alla sarunar”, una variante tipica di Saronno. Il dolce sarà una mousse al cioccolato bianco al maraschino, decorata con un tocco di menta liquida e lamponi freschi. Le bevande incluse nella cena comprenderanno vino rosso e bianco, acqua naturale e gassata, una selezione di vini e un amaro alle erbe flambé con una nota di alloro.

La partecipazione alla cena, riservata a un massimo di 60 persone, prevede un costo di 25 euro. Per assicurarsi un posto, è richiesto un acconto di 15 euro, da versare al punto immagine della Saronno Point (via S. Giuseppe, 41/A). Sarà possibile effettuare la prenotazione giovedì 17, 24 e 31, e sabato 19 e 26 ottobre, dalle 15 alle 18, e giovedì 7 novembre negli stessi orari. Per maggiori informazioni è possibile contattare Marilena al numero 338 6374481.

Questa serata speciale rappresenta un’occasione perfetta per condividere buon cibo in compagnia e sostenere i servizi di accompagnamento per i pazienti oncologici, offrendo un aiuto concreto alle persone che devono affrontare cure delicate.

(foto d’archivio)

