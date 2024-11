Calcio

SARONNO – Avanti col vento in poppa le formazioni locali del calcio.

In Eccellenza spicca il netto successo del Fbc Saronno che in casa ha battuto la Lentatese mentre la Caronnese ha fatto lo stesso col fanalino di coda Base 96 Seveso; successo interno anche per l’Ardor Lazzate.

In Promozione vittoria dell’Academy Uboldo sul Ceriano mentre l’Universal ha pareggiato in casa contro il Luino, in rimonta.

In Prima categoria netto successo interno del Sc United, che è solo al comando della classifica, passo falso della Gerenzanese.

In Seconda categoria netto il successo dell’Amor sportiva di Cassina Ferrara (foto). Nella “strana” partita a porte chiuse, pari del Dal Pozzo.

Eccellenza

Promozione

Prima categoria

Seconda categoria

E la serie D

