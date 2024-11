CISLAGO – Si è svolta ieri in paese la celebrazione della Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate, alla presenza delle associazioni, dei cittadini e dei numerosissimi bambini e ragazzi delle scuole, che sono stati coinvolti nell’evento.

Questo il discorso del sindaco, Stefano Calegari.

Perché è coinvolgendo i nostri giovani, gli adulti di domani, che tale ricorrenza diventa davvero un’occasione di memoria e di riflessione importante. È per ricordare quello che è successo, è per onorare i caduti in guerra e le persone – tante donne e bambini che hanno sofferto in Patria – ma è soprattutto per voi che facciamo queste manifestazioni, perché voi capiate che la guerra, l’odio, il non volersi bene fa male e sono atteggiamenti o situazioni che non portano che dolore e distruzione. Il 4 novembre fu dichiarato Festa nazionale, con lo scopo di ricordare tutti coloro che hanno sacrificato il bene supremo della vita, per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere. Il 4 novembre alle ore 15, tutte le operazioni di guerra cessarono e fu proclamata la fine della Grande Guerra. Il 4 novembre del 1918 è stato il primo giorno di pace e, ahimé, non possiamo non ricordare che oggi, 4 novembre 2024, non siamo più in pace. Non ci stanno bombardando né occupando, ma le nostre armi e i nostri soldi stanno contribuendo alle tante guerre in corso. Sono orribili le morti in Ucraina, nella striscia di Gaza, in Iran, in Israele, in Somalia. È orribile anche il fatto che ci stanno rendendo insensibili, distratti, rassegnati ad essere spettatori di queste guerre, che ormai sembrano necessarie. Ma non è così ovviamente! Viviamo un momento davvero difficile, c’è un clima perverso per cui siamo ormai convinti che la guerra sia l’unica strada, e che i morti effettivamente ci sono, ma non sono così importanti – sono “effetti collaterali”. Corriamo il rischio di essere solo dei tifosi; non è forse da stadio il dibattito sul conflitto israelo-palestinese? Non è “avvelenato” dall’atteggiamento da tifoseria da stadio? Se sei contro le armi all’Ucraina allora sei filo Putin, se critichi Israele sei antisemita e filo Hamas. Figuriamoci se esponi la bandiera palestinese. Ma tutte queste vicende si traducono in orrori che non possiamo che considerare contro l’umanità e chiamare violazioni di diritto internazionale e crimini internazionali. Noi abbiamo la responsabilità di difendere i valori della pace e della libertà. Sono valori legati l’uno all’altro e fanno il paio con la solidarietà, che dovrebbe caratterizzare ogni atto della vita quotidiana e ogni rapporto tra popoli e Stati. Una data, questa del 4 novembre che, oggi più che mai, ci fa riflettere sul valore della pace e sulle conseguenze gravissime che ogni guerra porta con sé. Perché in guerra non si vince mai, perdiamo sempre tutte e tutti. I conflitti sono il segno evidente di un fallimento, ci dicono che qualcosa è andato storto, nelle relazioni internazionali, nel dovere di cooperazione tra i popoli e gli Stati. Ricordo che nella nostra Costituzione l’articolo 11 sancisce che: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.