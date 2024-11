news

Il progetto FreeDum Fighters ($DUM) ha raccolto oltre $415.000 in circa un paio di settimane dall’inizio della sua campagna di fundraising, attirando un pubblico appassionato di entrambe le fazioni politiche statunitensi.

Questa nuova meme coin offre un’interpretazione giocosa del panorama elettorale USA, presentando due personaggi principali: MAGATRON, una versione meccanizzata dell’ex presidente Donald Trump, e Kamacop 9000, che rappresenta la vicepresidente Kamala Harris.

Gli appassionati di politica e criptovalute possono unirsi al dibattito acquistando il token nativo, $DUM, attualmente disponibile a un prezzo promozionale di $0,000065, ma solo per un periodo di tempo limitato.

$KAMA potrebbe salire di 50x? $DUM potrebbe seguire lo stesso percorso?

La domanda se il token $KAMA possa salire di 50x è piuttosto attuale, considerando il clima elettorale statunitense e l’influenza delle politiche crypto-friendly dei due candidati. E mentre Donald Trump continua a guadagnare slancio, con un aumento del 2% in un recente sondaggio del Wall Street Journal, Kamala Harris ha dimostrato di avere una base solida di sostenitori nel settore delle criptovalute, supportata da figure importanti come il cofondatore di Ripple, Chris Larsen, che ha contribuito con $10 milioni in XRP alla sua campagna.

La super PAC Future Forward, che sostiene la Harris, ha raccolto oltre $100 milioni, ricevendo contributi significativi da leader tecnologici come Dustin Moskovitz e il governatore dell’Illinois J.B. Pritzker. Questo sostegno finanziario potrebbe giocare un ruolo cruciale nell’aumentare la visibilità e l’adozione di token legati alla Harris, come $KAMA, che ha già registrato un aumento superiore al 60% nell’ultima settimana.

D’altra parte, il token $DUM, l’ultima novità nel settore del PolitiFi, offre agli investitori l’opportunità di supportare entrambi i candidati, mantenendo una posizione neutra simile a quella espressa da Ripple. Questa versatilità potrebbe attrarre una gamma più ampia di investitori, permettendo a $DUM di seguire la scia di $KAMA. Se il sentimento positivo nei confronti della Harris dovesse continuare a crescere, non è impossibile che anche $DUM beneficerà di questo slancio.

Infine, secondo l’influencer The Crypto Dog, l’investimento in token legati alla Harris potrebbe rivelarsi una strategia intelligente per proteggersi dalla potenziale dominanza di Trump nel mercato crypto. Man mano che altri investitori adotteranno questa mentalità, il mercato di $KAMA e $DUM potrebbe rafforzarsi, offrendo enormi profitti. L’attuale speculazione suggerisce che, se il trend positivo dovesse continuare, entrambi i token potrebbero registrare notevoli aumenti nei prossimi giorni.

Ma chi sta vincendo le crypto elezioni?

Nel mondo peculiare di FreeDum Fighters, è chiaro chi stia dominando le crypto elezioni: MAGATRON, la macchina MAGA determinata a “rendere l’America di nuovo grande”. Secondo le scommesse su Polymarket, circa il 60% degli scommettitori sta appoggiando Trump, e questa tendenza è ancora più marcata tra gli investitori della presale di FreeDum Fighters, che hanno investito i loro $DUM a favore di MAGATRON.

Il sistema di voto nel progetto implica lo staking in due pool rappresentativi dei candidati. Nonostante MAGATRON offra un rendimento annuale superiore al 300% rispetto all’impressionante 770% di Kamacop 9000, circa il 70% degli investitori della presale continua a sostenere MAGATRON. I sostenitori di Kamacop 9000, però, hanno la possibilità di rilanciarsi partecipando ai dibattiti sui social media del progetto, dove possono guadagnare ulteriori $DUM.

Con il mercato delle meme coin in forte espansione e un valore di mercato che ha raggiunto i 780 milioni di dollari nel 2024, FreeDum Fighters sta emergendo come la piattaforma definitiva per esprimere le proprie inclinazioni politiche nel mondo crypto. Secondo Felice Grimaudo, il token $DUM non solo ha il potenziale per un incremento di 50x, ma potrebbe persino raggiungere un impressionante 100x, consolidando ulteriormente la sua posizione nel mercato.

Un token per regolare i conti: vincerà la destra o la sinistra?

Il token $DUM di FreeDum Fighters offre un’opportunità unica per i fan della politica che desiderano impegnarsi nel processo elettorale in modo ludico e coinvolgente. Che tu sia un sostenitore di MAGA o un elettore della Harris, questo token permette di regolare i conti tra destra e sinistra.

Con circa 108 miliardi di token disponibili nella presale, gli utenti possono comprare $DUM utilizzando varie criptovalute grazie al supporto multi-chain del progetto. La smart contract di $DUM è stato verificato in modo indipendente, garantendo sicurezza e affidabilità.

Per chi desidera rimanere aggiornato sulle ultime novità, è possibile unirsi alla community su X o Telegram.

VAI ALLA PREVENDITA DEL TOKEN $DUM