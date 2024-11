iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Tanti appuntamenti per tutti i gusti a Castiglione Olona, nel corso del mese di novembre.

Fino a Domenica 24 Novembre

Al Museo della Collegiata (via Cardinal Branda, 1), è aperta la mostra “Dialogo Dipinto tra Francesco e Caterina…”, a cura del Museo della Collegiata e della parrocchia Beata vergine del Rosario di Castiglione Olona.

Fino a Sabato 30 novembre

La Biblioteca civica (via Marconi, 1) ospita “Il Segreto della Felicità”, un’esperienza di library escape realizzata in collaborazione con il Sistema bibliotecario Valli dei Mulini.

Venerdì 15 Novembre, ore 21

Alla Biblioteca civica (via Marconi, 1), si terrà la presentazione del libro “Con i guanti bianchi”, con la partecipazione dell’autore Giosuè Romano. L’incontro sarà introdotto da Roberto Cristofoletti, con il supporto della Pro Loco Castiglione Olona e della Pro Loco Gornate Olona.

Sabato 16 Novembre, dalle 14:00 alle 19

Presso il Castello di Monteruzzo (via Marconi, 1), si celebra la Giornata dell’Infanzia con laboratori creativi per bambini e una merenda. L’evento è organizzato dal Comune di Castiglione Olona, in collaborazione con l’I.I.C. Cardinal Branda Castiglioni e le associazioni locali.

Domenica 24 Novembre, ore 16

Al Caffè Lucioni (piazza della Repubblica), l’iniziativa Tè con l’autore presenta “Parliamo della tv”, un incontro con Salvatore De Pasquale, conosciuto come Despa. L’evento è a cura dell’associazione Borgo Antico.

Lunedì 25 novembre, ore 18

Il Castello di Monteruzzo (via Marconi, 1) ospita l’evento “Performance dei ragazzi della Scuola primaria di I° Grado”, organizzato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’evento è a cura del Comune di Castiglione Olona e dell’Ic Cardinal Branda Castiglioni.

Sabato 30 Novembre, dalle 18 alle 21

Nella palestra comunale di via De Gasperi, l’Asd Team Lino organizza una maratona benefica di spinning dal titolo “Pedaliamo insieme contro la Sla”.

Corso di decorazioni natalizie

Venerdì 13, 20 e 27 novembre, alle ore 20:45, presso la sede della Pro Loco (via Roma, 25), sarà possibile partecipare al Corso di Decorazioni Natalizie per imparare a realizzare alberi, stelle e sfere di Natale. Il corso è a cura della Pro Loco Castiglione Olona.

(foto archivio: un precedente evento a Castiglione Olona)

05112024