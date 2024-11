Città

SARONNO – Non sarà una semplice presentazione di libri, ma un vero e proprio itinerario formativo per chi vuole capire meglio la nostra vita di tutti i giorni e il territorio in cui viviamo.

Così Attac Saronno, l’associazione presente a Saronno da oltre 20 anni, presenta la sua ultima proposta: tra novembre 2024 e gennaio 2025 ha organizzato tre serate pubbliche con altrettante presentazioni di libri che trattano il tema della finanza internazionale e delle ricadute dell’economia nelle nostre esistenze.

“Si comincia il 14 novembre alle ore 21 all’Auditorium Aldo Moro. Parleremo di calcio e finanza. Ci è sembrato il modo migliore per cominciare questo percorso dato che un tema complesso come quello del capitalismo finanziario è più facilmente comprensibile partendo da un’esperienza che tutte e tutti, appassionate/i o no, incrociamo nella nostra vita quotidiana”.

“Ci aiuterà in questo il giornalista e scrittore Luca Pisapia, collaboratore tra gli altri di valori.it e del quotidiano il manifesto. Il suo ottimo libro ‘Fare gol non serve a niente’ ha un titolo provocatorio, perché Luca ama il calcio, ma detesta il fatto che l’attuale gestione del fenomeno calcio, in Europa e nel mondo, gli abbia tolto il fascino che per molte persone esercita. Scopriremo perché c’è un “pallone nella rete della finanza” e come le nostre vite cambiano per via di tutto ciò”.

Gli appuntamenti successivi, a cadenza mensile, proseguono il 10 dicembre alle 21 con la presentazione, presso la Sala Nevera di Casa Morandi, con un ospite di rango: Alessandro Volpi, economista ed ex sindaco del Comune di Massa. Volpi, che insegna all’Università e collabora con la rivista Altreconomia, ha recentemente pubblicato il libro che presenterà a Saronno: si tratta de ‘I padroni del mondo’, in cui racconta con rigore scientifico e dovizia di particolari come tre soli fondi privati di investimenti abbiano il controllo di una fetta molto consistente del mercato globale. “Un mercato tutt’altro che libero, in verità un oligopolio, per cui molte delle decisioni che la politica prende, dalla scala locale a quella internazionale, devono anche assecondare i pochi detentori del potere finanziario”, avverte Attac Saronno. “Con Alessandro Volpi vedremo come questo succede”.

Il ciclo di incontri formativi chiuderà i battenti il 16 gennaio 2025, con l’arrivo a Saronno (ore 21, Auditorium Aldo Moro) di Lucia Tozzi, esperta di urbanistica e coautrice del libro “Le nuove recinzioni”, che – come spiega il suo sottotitolo, parla di “città, finanza e impoverimento urbano”. Un tema attualissimo anche per una Saronno “alle prese con una situazione di forte instabilità politica alla vigilia di scelte importanti sul fronte urbanistico e quindi legate al futuro della nostra comunità. Lucia Tozzi saprà fornirci molti strumenti interpretativi”.

L’ingresso agli incontri è libero.

