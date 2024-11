Cronaca

TRADATE – A Tradate, due villette in via Sabotino sono state prese di mira dai ladri, in una zona già nota per precedenti furti. L’intrusione è avvenuta intorno alle 20 di sabato 2 novembre. Una delle case è abitata da un’anziana che non si è accorta del furto, mentre nell’altra i proprietari erano fuori città. È stato il figlio della donna anziana a scoprire l’effrazione la mattina seguente, denunciando l’accaduto ai carabinieri della Compagnia di Saronno.

Sembra che il bottino sia limitato per la casa dell’anziana, mentre potrebbe essere più consistente nell’abitazione vuota, con alcuni orologi di valore tra gli oggetti rubati. I ladri si sarebbero introdotti forzando le porte d’ingresso al primo piano e passando da una veranda condivisa tra le due case.

