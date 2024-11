Città

SARONNO – Mamma e figlia investite da una Ford Fiesta.

“Firmato” dal saronmese Andrea Leanza (foto), mago degi effetti speciali, il premio che è stato consegnato questa settimana all’attore hollywoodiano Johnny Depp che a Roma ha ricevuto “La luppa”, premio della Festa del cinema.

Torna la “Cassoeulata” benefica della Saronno Point: patate alla contadina, cassoeula e tante altre prelibatezze.

Una campagna social, tra Facebook ed Instagram, per invitare i saronnesi al consiglio comunale in cui sarà discussa la mozione di sfiducia a carico del sindaco Augusto Airoldi. E’ il primo passaggio della crisi di maggioranza che vede la coalizione del sindaco Augusto Airoldi avere solo 12 voti mentre per le approvazioni e per mantenere il numero legale servono 13 consiglieri.

