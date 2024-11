Città

SARONNO – “Mercoledì 6 novembre, il consiglio comunale avrà l’opportunità di sfiduciare l’amministrazione Airoldi, un passo che potrebbe restituire a Saronno una visione di lungo termine per il futuro della città, dopo anni di decisioni autoreferenziali e scollegate dalle reali necessità dei cittadini”.

Inizia così la nota della Lega di Saronno in merito alla discussione della mozione di sfiducia prevista in consiglio comunale per domani mercoledì 6 novembre.

“Tra gli enti più colpiti dall’incertezza generata dall’attuale amministrazione comunale c’è l’Istituzione Zerbi, un pilastro per le famiglie saronnesi, soprattutto per quelle con figli che dipendono dai suoi servizi educativi.

Ad oggi, l’Istituzione non ha ancora chiarezza sui servizi che sarà chiamata a gestire nei prossimi anni , tanto che il Consiglio di Amministrazione si è visto costretto a rinviare l’approvazione del bilancio previsionale, data l’assenza di un perimetro certo per il proprio operato futuro. Questa incertezza rischia di compromettere la continuità e la qualità dei servizi offerti alle famiglie della città.

Si sarebbe potuta evitare questa situazione attraverso una pianificazione più attenta. Ora la mancanza di certezze rischia di trasformarsi in un disservizio ai danni della comunità. Le famiglie con figli, che fanno affidamento sui servizi dell’Istituzione Zerbi per il sostegno e l’educazione dei propri bambini, sono le prime a subire le conseguenze della scarsa lungimiranza amministrativa. La mancanza di un chiaro impegno sul finanziamento e sui trasferimenti comunali per il triennio 2025-2027 potrebbe portare a tagli dei servizi o a standard qualitativi più bassi.

Che si tratti di un cambiamento imminente o di una transizione futura, chi succederà all’attuale amministrazione avrà il compito di chiarire il futuro dell’Istituzione Zerbi, ammodernandone uno statuto ormai superato e rafforzandone la struttura.

È necessario che la città torni ad essere guidata da un sindaco con idee chiare e un piano concreto per il benessere delle famiglie e dei loro figli. Continuare a gestire i servizi alla giornata come se Saronno fosse un oratorio è una anomalia che Saronno non può più permettersi”.

