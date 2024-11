Città

SARONNO – Oggi anche il personale di Trenord aderisce allo sciopero nazionale seguito all’aggressione ed all’accoltellamento, ieri, di un capotreno a Genova. Solidarietà anche da Regione Lombardia che annuncia ulteriori interventi per la sicurezza sui mezzi ferroviari. “Episodi come quello accaduto in provincia di Genova devono farci riflettere e spronarci, ancora di più, a garantire la sicurezza del personale e dei viaggiatori che scelgono di spostarsi a bordo dei treni. Mi unisco alle testimonianze di solidarietà nei confronti del capotreno del regionale accoltellato all’altezza della stazione di Rivarolo, nella periferia genovese, da due passeggeri sorpresi senza biglietto”. Lo ha detto l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente.

L’addetto delle Ferrovie dello Stato, di 44 anni, aveva fatto scendere i due in quanto privi del titolo di viaggio e ha riportato una ferita grave sul fianco sinistro. Ha rischiato di essere colpito al petto. L’aggressione è avvenuta sul treno regionale tra Genova Piazza Principe e Busalla intorno alle 13. I responsabili sono una coppia di giovani di origini egiziane immediatamente individuata e fermata dai Carabinieri del reparto radiomobile grazie alla descrizione fornita da altri passeggeri che hanno assistito alla scena.

“Ringrazio le gorze dell’ordine – ha aggiunto Lucente – che sono intervenute prontamente. La sicurezza sui treni e su ogni mezzo di trasporto pubblico è una delle priorità sulle quali tutti dobbiamo impegnarci”. “In Regione Lombardia stiamo lavorando assiduamente – ha concluso – per garantire ai cittadini e al personale in servizio sui mezzi pubblici viaggi in totale sicurezza”.

Come comunica Trenord:

in seguito al grave episodio di aggressione di un capotreno verificatosi nel pomeriggio di ieri 4 novembre alla stazione di Genova Rivarolo, i sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale dalle 9.01 alle 16.59 di martedì 5 novembre. Pertanto, anche i treni regionali e suburbani e il servizio aeroportuale in Lombardia potranno subire cancellazioni e variazioni di percorso . Le fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, non sono coinvolte dallo sciopero. Arriveranno nella destinazione finale i treni con orario di partenza antecedente alle 9 e orario di arrivo alla destinazione finale entro le 10.

