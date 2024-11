Cronaca

SARONNO – Incidente col monopattino questa mattina a Saronno: è successo alle 8.20 in via Giuliani al rione Matteotti ed è stato soccorso un ragazzo di 24 anni. Il giovane è stato trasportato all’ospedale cittadino da una ambulanza della Croce rossa saronnese, per lievi contusioni. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale.

A Solaro in mattinata alle 11.40 tamponamento fra due automobili, in corso Europa: è stata soccorsa una donna di 56 anni, trasportata dall’ambulanza della Croce rossa di Saronno all’ospedale di Paderno Dugnano per essere medicata di non gravi contusioni. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri, per i rilievi del sinistro.

A Saronno nel tardo pomeriggio anche l’incidente nel quale è rimasto coinvolto un Nonno amico.

(foto archivio)

05112024