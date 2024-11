Alcuni importanti investitori nel settore cripto credono di aver trovato la prossima meme coin con potenziale di 100x: Crypto All-Stars (STARS).

Anche il popolare canale YouTube 99Bitcoins, con oltre 700.000 iscritti, condivide questo entusiasmo.

Non è una sorpresa che STARS sia molto richiesta durante la prevendita, avendo già raccolto quasi $3 milioni in poche settimane.

Con il prezzo di Bitcoin vicino a un nuovo massimo storico e un possibile superciclo delle meme coin in arrivo, gli esperti prevedono che gemme a bassa capitalizzazione come STARS offriranno rendimenti straordinari.

Crypto All-Stars è una meme coin con utilità, che riunisce diversi progetti meme di successo su un’unica piattaforma.

Il punto di forza principale del progetto è il MemeVault, il primo modello di staking unificato.

Secondo il suo whitepaper, MemeVault supera i limiti dello staking su singole blackchain e token. Accetta infatti 11 meme coin diverse: Pepe (PEPE), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Floki (FLOKI), Based Brett (BRETT), Mog Coin (MOG), Milady Meme Coin (LADYS), Turbo (TURBO), Toshi (TOSHI), Coq Inu (COQ), Bonk (BONK).

Altri token verranno aggiunti in futuro. Il progetto riconosce che molti investitori ora dedicano una parte significativa del loro wallet alle meme coin, ma che la maggior parte di queste, incluse Dogecoin e Pepe, non offrono valore aggiunto o reddito passivo.

Per esempio, Dogecoin è nota per lunghi periodi di stallo dei prezzi, seguiti da brevi rialzi parabolici. Questo significa che i possessori di DOGE non ottengono alcun valore aggiunto per la maggior parte del tempo.

Il MemeVault affronta direttamente questo problema: gli investitori possono mettere in staking le loro meme coin e guadagnare un reddito passivo interessante.

In particolare, chi mette in staking STARS ottiene rendimenti tripli. Infatti, gli acquirenti di STARS in prevendita possono già mettere in staking i loro token in un modello di prevendita secondaria, che attualmente offre un tasso di ricompensa superiore al 500%.

Come accennato, alcuni influenti esperti crypto ritengono che Crypto All-Stars sia la prossima meme coin con potenziale di 100x.

Oltre a 99Bitcoins, anche il noto YouTuber Crypto Boy concorda con questa previsione.

Anche ClayBro, con 130.000 iscritti su YouTube, ha dichiarato di puntare a un ritorno di quasi 70x con STARS.

Il MemeVault è solo uno dei punti di forza del progetto. Crypto All-Stars vanta anche solide basi, inclusa una tokenomica incentrata sulla comunità.

Ad esempio, quasi il 70% della fornitura di token STARS è destinato agli investitori: il 20% tramite prevendita, il 25% tramite staking della prevendita e un altro 25% riservato all’ecosistema MemeVault.

Il restante 30% sarà utilizzato per la crescita del progetto, incluse attività di marketing, quotazioni su exchange e liquidità.

Inoltre, il team di sviluppo ha dato priorità alla sicurezza.

La piattaforma MemeVault sarà sottoposta a severi controlli e seguirà lo standard di sicurezza ERC-1155. Anche lo smart contract di STARS è stato sottoposto a più audit, senza che siano emersi rischi di sicurezza o problemi di centralizzazione.

I rapporti di audit sono disponibili sul sito della prevendita.

Con il prezzo di Bitcoin oltre i $73.000 e un superciclo delle meme coin all’orizzonte, l’interesse per meme coin a bassa capitalizzazione come STARS è in forte crescita, con prospettive di rendimenti eccezionali.

Per esempio, i dati di Lookonchain mostrano come un nuovo trader di meme coin abbia trasformato un investimento di $10.400 in $LUCE in ben $666.000, con un incredibile ritorno di 64x.

This guy got lucky!

He created a new wallet yesterday to trade #MEMEcoins, and the first one he bought was $LUCE.

He spent 60 $SOL ($10.4K) to buy 10M $LUCE, which is now worth $666K—a 64x return!https://t.co/3XsbImgr0h pic.twitter.com/ki1NLISklz

— Lookonchain (@lookonchain) October 29, 2024