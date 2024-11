Città

SARONNO – “Presentiamo oggi la parte partecipativa del Pgt sia perché prevista dalla normativa sia perché ci fa piacere condividere con i saronnesi quello che vogliamo preparare per la città dei nostri figli e anche dei nostri nipoti”.

Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che oggi, martedì 5 novembre, ha presenziato le ultime novità sul processo per la realizzazione del Pgt, piano di governo del territorio.

“Abbiamo realizzato un opuscolo con le linee guida del piano di governo del territorio che saranno l’ispirazioni per il documento di piano che è il contenuto politico del Pgt”. Le 4 principali linee guida elencate sono “rafforzare il tessuto connettivo ciclopedonale all’interno della città consolidata, alimentare la porosità il decomprimente il tessuto edificato, favorire la città e la vita attiva e il riuso del patrimonio dismesso o sottosviluppato”.

Per prendere il Pgt partecipato l’Amministrazione, con la collaborazione del Pim, mette in campo diversi strumenti: “E’ già stato realizzato un sito internet pgtsaronno.altervista.org ma ci saranno anche tavoli di lavoro, incontri pubblici di sintesi e di presentazione laboratori scolastici: “La nostra novità sono le passeggiate con cui vogliamo sostituire gli incontri frontali in modo che ci sia più partecipazione. Un suggerimento del Pim che ha avuto un ottimo riscontro a Legnano e Rho”.

Le passeggiate sono già state programmate: il 16-23 novembre e l’8 e 15 febbraio e dureranno circa un’ora “speriamo abbiano la miglior partecipazione possibile”. E’ prevista una quinta passeggiata con i giovani e l’assessore Gabriele Musarò.

La prima sarà al Matteotti, la seconda dedicata al quartiere sportivo fino alla Cassina Ferrara, terza tappa sarà dedicato al quartiere Santuario, scolastico fino all’agro saronnese. Epilogo con il quartiere Prealpi con il cantiere della scuola Rodari al parco Lura.

