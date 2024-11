Città

SARONNO – Dalla nottata al mattino, la prima nebbia della stagione autunnale ha fatto oggi la sua comparsa a Saronno e nel circondario, in alcune zone anche piuttosto fitta e che si è abbinata ad un sensibile calo delle temperature, stamane faceva decisamente freddino.

Come andrà domani – Per la giornata di domani 6 nove,bre, fanno sapere dal servizio meteo di Regione Lombardia, “sul territorio regionale insistono condizioni di stabilità atmosferica, con precipitazioni assenti e scarsa ventilazione. La situazione idrologica-idraulica pregressa e i quantitativi e la distribuzione delle precipitazioni previste, oltre ad assenza di ventilazione significativa, determinano il codice verde per i rischi idro-meteo sulle zone omogenee, a cui corrisponde uno scenario di assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è mai possibile escludere a livello locale eventuali danni dovuti a fenomeni imprevedibili associati a temporali come rovesci localizzati o grandinate; difficoltà ai sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o cadute massi e locali dissesti, legati potenzialmente anche allo stato pregresso dei territori. Le attività di monitoraggio e sorveglianza del territorio a livello locale sono quindi sempre opportune per poter intervenire in maniera tempestiva in caso di criticità non prevedibili o identificabili a priori”.

