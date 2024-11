Città

SARONNO – Atlete, allenatori e dirigenti si sono mossi con largo anticipo ma il blocco dell’aeroporto di Barcellona li ha costretti ad una lunga giornata di passione e ad una notte davanti al check in. E’ la disavventura capitata al team del Inox Team Saronno, 12 ragazze, 2 allenatori e 3 dirigenti, in Spagna per il “Women’s international championship under 22”.

Il torneo, penalizzato dal maltempo che ha fatto saltare alcuni incontri si è concluso domenica, e nella serata di ieri lunedì 4 novembre la squadra doveva tornare in Italia con il volo delle 19.07. Già nella tarda mattinata però, visti gli allegamenti e le previsioni meteo non incoraggianti, la squadra si è recata all’aeroporto. “Non è stato semplice – spiegano gli accompagnatori – c’era una strada allagata e nessun taxi. Abbiamo risolto, appena la via è stata percorribile, con diversi viaggi con due auto a noleggio”.

Arrivati in aeroporto è iniziata l’odissea. Del resto lo scalo ha registrato diversi disagi per il temporale provocato dalla Dana che ha imperversato sul litorale nord mediterraneo della Spagna. A fine giornata sono stati 70 i voli cancellati o deviati su altri scali dall’aeroporto di El Prat, che ha subito allagamenti in diverse parti. Le immagini hanno mostrato la pista dello scalo completamente sott’acqua. Almeno 150 litri per metro quadro di pioggia sono stati accumulati all’aeroporto in quattro ore: equivalgono “a un quarto di quanto piove in tutto l’anno”, secondo quanto ha segnalato il portavoce di Amet, l’agenzia statale di Meteorologia, Ruben del Campo, citato da El Pais.

“Inizialmente il nostro volo sembrava rimasto puntuale – continuano i saronnesi – tanto che abbiamo fatto il check caricato i bagagli a partire dalle attrezzature sportive. Ad un certo punto si è capito che il volo non sarebbe partito ma avere informazioni non è stato semplice. I tabelloni davano informazioni sbagliate e non aggiornate e abbiamo dovuto faticare per capire cosa fare. Poca per non dire nessuna assistenza da Easyjet e in generale dall’aeroporto. Una gran confusione ovunque ed è stato solo insistendo con il personale di un’altra compagnia che siamo riusciti ad avere le informazioni su cosa fare. C’è stata una grande confusione che ha reso difficile riorganizzarsi un po’ per tutti. Il nostro allenatore ha perso la coincidenza per il Venezuela e una nostra atleta che doveva andare a Malaga con i genitori ha preso un volo che non si riusciva a capire se partisse o no”.

In serata il team saronnese ha dovuto recuperare i bagagli e uscire dalla zona di sicurezza: “Abbiamo trascorso la notte al check in con la “promessa” del volo alle 7 di martedì 5 novembre. Alle 5,20 abbiamo reimbarcato i bagagli e risuperato i controlli di sicurezza. Siamo al gate in attesa di sapere se il volo partirà davvero alle 7.05″.

