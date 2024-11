Cronaca

SARONNO – La notizia dell’incidente che ha coinvolto uno dei Nonni amici dell’associazione nazionale carabinieri di Saronno ha fatto il giro della città e sono tante le famiglie preoccupate per quanto accaduto in via Frua oggi pomeriggio alle 16,2o. Qualche mamma e, anche la piccola Giulia, hanno chiamato direttamente ilSaronno per avere notizie.

Cosa è successo? Oggi pomeriggio, martedì 5 novembre, intorno alle 16,20 un Fiat Doblo ha colpito sulle strisce pedonali il Nonno Amico in servizio in via Frua davanti alla scuola Sant’Agnese.

I Nonni amici sono volontari che ogni giorno all’ingresso e all’uscita da scuola si impegnano ad aiutare i bimbi con mamme e nonne ad attraversare in sicurezza la strada. La dinamica non è ancora stata chiarita ma la certezza è che il volontario in servizio sia stato colpito da un’auto e sbalzato a terra. Il conducente si è fermato ed è stata attivata la macchina dei soccorsi. E’ intervenuta l’autoinfermieristica di Saronno e la Croce Rossa del comitato cittadino. Dopo le prime cure sul posto il 73enne è stato portato all’ospedale di Garbagnate in codice giallo ma cosciente.

Sul posto la pattuglia della polizia locale che ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso per risalire alla dinamica dell’incidente.

Come detto tanti i messaggi di vicinanza e affetto arrivati dai bimbi e dai loro accompagnatori tutti ansiosi di vedere il loro “Nonno Amico” tornare in servizio al più presto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti