VENERGONO INFERIORE – Nei giorni scorsi i seminaristi di III, IV e V del seminario di Venegono Inferiore hanno vissuto la “missione vocazionale” a Legnano.

In questa missione i destinatari sono stati in modo particolare i giovani dai 16 ai 35 anni, ma è stata coinvolta anche tutta la comunità cristiana. Ci sono stati momenti di incontro, di preghiera, di condivisione della fede e di festa, accompagnati dal libro del profeta Giona.

“Non c’è vita che non sia una vocazione, non c’è vita che non sia amata, progettata e chiamata da Dio. Il desiderio è stato di essere strumento perché in tanti giovani di Legnano si possa risvegliare il cammino interiore di ascolto, vitalità e amicizia con Dio che ogni giovane porta con sé” rimarcano dal seminario.