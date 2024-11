Groane

SOLARO – Interruzione della corrente elettrica in alcune vie di Solaro. E-Distribuzione, l’azienda incaricata dei servizi di gestione della rete, comunica che nella giornata di oggi, martedì 5 novembre, dalle 9 alle 15 sarà operata un’interruzione dell’energia elettrica per effettuare lavori sugli impianti.

Le vie interessate sono:

vicolo Sioli – civici da 23 a 27, 35, da 39 a 41, da 16 a 18, 22, 28, 32

via Mazzini – civici da 39 a 45, 53, da 59 a 61, 1a, 45a

piazza Libertà – civici da 4 a 8

via Borromeo – civici 3, 11, 18

via Ai Campi – civico 8

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile visitare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un sms al numero 3202041500 riportando il codice Pod presente in bolletta o scaricando l’app gratuita di E-Distribuzione.

Per segnalare un guasto è possibile rivolgersi al numero verde 803500.

(foto archivio)

